Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону ЧАЭС. Нацгвардейцы оказывают сопротивление, - Геращенко
38 49748
Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщил в фейсбуке советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Важная информация о российском вторжении! Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают сопротивление. Если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!", - отметил он.