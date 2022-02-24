США поставят Украине больше оружия, - посольство
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Соединенные Штаты собираются поставить Украине больше оружия.
Об этом говорится в сообщении посольства США, передает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты, безусловно, предоставят Украине больше оружия для защиты. Сегодня можно ожидать оглашения новых санкций", - говорится в сообщении.
США отметили, что союзники и партнеры введут против России строгие санкции. Лидеры G7 соберутся сегодня, чтобы согласовать этот процесс.
"Президент Путин избрал умышленную войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака, а союзники и партнеры по НАТО будут отвечать объединенным и решительным способом", - говорится в сообщении.