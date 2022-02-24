Резников: Управление обороной полностью управляемое и осуществляется по всем направлениям, где атаковала Россия

Российские оккупанты распространяют фейки вроде бы о желании части чиновников покинуть рабочие места. Это дезинформация.

Об этом заявил в обращении министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые украинцы! Российские оккупанты распространяют фейки вроде бы о желании части чиновников покинуть рабочие места. Это дезинформация. Не дождутся", - говорится в его заявлении.

Резников сообщил, что находится в Киеве. И, согласно протоколу безопасности, вынужден изменять место нахождения. Все сотрудники Минобороны и Генштаба находятся на рабочих местах и ​​выполняют свои обязанности.

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"Управление обороной полностью управляемо и осуществляется по всем направлениям, где Россия атаковала нашу страну. Я постоянно на связи с командованием Вооруженных Сил Украины, Президентом Украины и Премьер-министром Украины. Также веду переговоры с международными партнерами", - заявил Резников .

"Армия продолжает наносить врагу существенные потери, уничтожать технику и личный состав оккупантов. Мы обязательно победим! Слава Украине!" – подытожил он.