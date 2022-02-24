Как вести себя во время обстрелов. ИНФОГРАФИКА от СБУ
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Служба безопасности Украины опубликовала рекомендации по действиям в случае обстрелов из трех видов вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рекомендации СБУ обнародовала на своей странице на Facebook.
"Уважаемые граждане! Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам краткие инструкции, которые могут спасти вашу жизнь:
ЧТО ДЕЛАТЬ?
- ВО ВРЕМЯ АРТИЛЕРИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ СИСТЕМАМИ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ
- ВО ВРЕМЯ АРТОБСТРЕЛОВ
- ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ
Сохраняем спокойствие. Соблюдаем правила безопасности. Не поддаемся панике.
Слава Украине!"