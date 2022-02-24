Как вести себя во время обстрелов. ИНФОГРАФИКА от СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала рекомендации по действиям в случае обстрелов из трех видов вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рекомендации СБУ обнародовала на своей странице на Facebook.

"Уважаемые граждане! Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам краткие инструкции, которые могут спасти вашу жизнь:

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ВО ВРЕМЯ АРТИЛЕРИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ СИСТЕМАМИ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ

ВО ВРЕМЯ АРТОБСТРЕЛОВ

ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ

Сохраняем спокойствие. Соблюдаем правила безопасности. Не поддаемся панике.

Слава Украине!"





