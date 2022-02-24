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Как вести себя во время обстрелов. ИНФОГРАФИКА от СБУ

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Служба безопасности Украины опубликовала рекомендации по действиям в случае обстрелов из трех видов вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рекомендации СБУ обнародовала на своей странице на Facebook.

"Уважаемые граждане! Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам краткие инструкции, которые могут спасти вашу жизнь:

ЧТО ДЕЛАТЬ?

  • ВО ВРЕМЯ АРТИЛЕРИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ СИСТЕМАМИ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ
  • ВО ВРЕМЯ АРТОБСТРЕЛОВ
  • ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ

Сохраняем спокойствие. Соблюдаем правила безопасности. Не поддаемся панике.

Слава Украине!"

Как вести себя во время обстрелов 01
Как вести себя во время обстрелов 02
Как вести себя во время обстрелов 03

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