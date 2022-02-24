Новости • Война

Гостомель дал бой противнику, были вынуждены нанести артудар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант, - бригада быстрого реагирования Нацгвардии

95 719128
Гостомель дал бой противнику, были вынуждены нанести артудар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант, - бригада быстрого реагирования Нацгвардии
Гостомель дал бой противнику.

Об этом говорится в сообщении бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются, по результату сражения удалось сохранить максимум живой силы. Все детали впоследствии. Слава Украине!", - говорится в сообщении бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессор применил боевую авиацию по острову Змеиный. Пограничники и ВСУ держат оборону, - ГНСУ

Гостомель дал бой противнику, были вынуждены нанести артудар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант, - бригада быстрого реагирования Нацгвардии 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • awgyr
    Тепер війна до перемоги і повернення всієї території, включаючи Крим, Луганськ і Донецьк!
  • Аркадий Вольнов
    Каховку! Відвойовуйте Каховку!
  • буков
    Каховку вже відбили.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости