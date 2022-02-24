Новости • Война

Агрессор применил боевую авиацию по острову Змеиный. Пограничники и ВСУ держат оборону, - ГНСУ

31 81950
Агрессор применил боевую авиацию по острову Змеиный. Пограничники и ВСУ держат оборону, - ГНСУ
Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Ситуация по российскому вторжению. Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный. Также продолжаются обстрелы острова из корабельных вооружений. Пограничники и ВСУ держат оборону", - говорится в сообщении.

Также читайте: В турецкий корабель в Черном море попала бомба, - СМИ

Агрессор применил боевую авиацию по острову Змеиный. Пограничники и ВСУ держат оборону, - ГНСУ 01

Топ комментарии

  • Daro Doro
    афігєть. Реально наші герої. Там же пуста скеля без жодного деревця. Не сховатись ні прикритись. Тільки на смерть стояти. І стоять хлопці!
  • Аркадий Вольнов
    а точку У по цим кораблям? вони нас обстрілюють - маємо право! літаки вже збили, танки зірвали, настав час кораблів!
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Герои отличие от мэра Геническа.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости