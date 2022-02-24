Украинская армия остановила атаки противника. Действует оперативная пауза, – Зеленский. ВИДЕО
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Что мы слышим сегодня? Это не просто взрывы ракет, бои и гул авиации. Это звук нового опускаемого железного занавеса, который закрывает Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача, что этот занавес проходил не по нашей украинской территории, а дома у россиян", – заявил Зеленский.
Он сообщил, что украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага.
"Языком конфликта это можно назвать оперативной паузой. На донбассе наши ВСУ действуют отлично. Харьковское направление - очень сложное. Силы для защиты города работают, они надежные, они - наши ребята. Наиболее проблемная ситуация на юге страны. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма", - отметил Зеленский.