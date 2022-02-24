Украинская армия остановила атаки противника. Действует оперативная пауза, – Зеленский. ВИДЕО

Украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага. На языке конфликта это можно назвать оперативной паузой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Что мы слышим сегодня? Это не просто взрывы ракет, бои и гул авиации. Это звук нового опускаемого железного занавеса, который закрывает Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача, что этот занавес проходил не по нашей украинской территории, а дома у россиян", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага.

"Языком конфликта это можно назвать оперативной паузой. На донбассе наши ВСУ действуют отлично. Харьковское направление - очень сложное. Силы для защиты города работают, они надежные, они - наши ребята. Наиболее проблемная ситуация на юге страны. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма", - отметил Зеленский.

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