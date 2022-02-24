Новости • Агрессия России против Украины, Война

Украинская армия остановила атаки противника. Действует оперативная пауза, – Зеленский. ВИДЕО

45 47281
Украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага. На языке конфликта это можно назвать оперативной паузой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Что мы слышим сегодня? Это не просто взрывы ракет, бои и гул авиации. Это звук нового опускаемого железного занавеса, который закрывает Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача, что этот занавес проходил не по нашей украинской территории, а дома у россиян", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага.

"Языком конфликта это можно назвать оперативной паузой. На донбассе наши ВСУ действуют отлично. Харьковское направление - очень сложное. Силы для защиты города работают, они надежные, они - наши ребята. Наиболее проблемная ситуация на юге страны. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма", - отметил Зеленский.

Читайте также: Войска РФ захватили часть территории Херсонской области. От действий РФ погибли 2 ребенка, - ОГА

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Павел Северин bc9b18a5
    Перемога буде за нами! Слава Україні!
  • Виктор Дийнега
    Реально стал уважать Зеленского - в такое время он не убежал из страны и сделал все возможное чтобы совместно силовыми структурами и ВСУ остановить агрессора.
  • Dron
    Спалился кацап. У нас его называют X y й л o
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости