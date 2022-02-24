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Российские оккупанты сдаются в плен: "Этого никто не думал, что мы едем убивать"

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Российские оккупанты сдаются в плен: "Этого никто не думал, что мы едем убивать"
Под Черниговом Вооруженным силам Украины сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен.

Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.

Старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская обл.

Обучение было в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - приводит Залужный слова захваченного врага.

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Топ комментарии

  • буков
    Ну і що з вами підарами робити, "не думав він бл".....
  • Scorpman Y
    как только в плен попали - так и "не думали что воевать идем"..
    а до этого они что, не стреляли и не убивали?
  • буков
    Не опускайтесь до їх рівня.
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