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ВСУ отбивают атаку россиян в районе Городни и Равнополья, - глава ОГА Чаус

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ВСУ отбивают атаку россиян в районе Городни и Равнополья, - глава ОГА Чаус
Недалеко от Чернигова около 15:30 24 февраля, шел бой украинских военнослужащих с российскими оккупантами.

Об этом "Суспільному" сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бои ведутся на репкинском направлении. Подразделения ОК "Север" отражают атаки противника.

По словам секретаря Черниговского горсовета Александра Ломаки, звуки взрывов, которые слышны в Чернигове – это эхо со стороны Городни и Равнополья.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Scorpman Y
    кстати, практически весь ж*опоблок драпанул из Украины.. остались самые тупые
  • Лысый коротышка
    При чому драпанув в гейропу ненависну, а не в скрєпну...
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