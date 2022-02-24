Оперативная информация Министерства обороны Украины по состоянию на 17:00. ВИДЕО

Оперативная информация Министерства обороны Украины по состоянию на 17:00 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

​'"По состоянию на 17:00 24 февраля противник продолжает агрессивные действия по всей линии общей границы.

С аэродромов Республики Беларусь выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы.

На Северщине противник остановлен по реке Уж в районах Большие Осняки, Равнополье, ведется танковый бой.

Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и на окраине Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.

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Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища.

20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой.

Национальная Гвардия Украины вступила в сражение в районе города Припять. Противник высадил тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.

После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер "Москва" начал обстрел острова Змеиный.

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Смешанная колонна техники до 300 единиц приблизилась к населенному пункту Конотоп. Механизированные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.

В донецком оперативном районе защитники Украины восстановили положение по всей линии столкновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.

Силами группировки войск "Юг" организована оборона Мелитополя и ведется оборонная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыково, Азов", - говорится в сообщении.