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США считают, что Россия атакует Киев, чтобы сбросить и заменить руководство Украины, - Reuters

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США считают, что Россия атакует Киев, чтобы сбросить и заменить руководство Украины, - Reuters
США считают, что вторжение России в Украину направлено на то, чтобы "обезглавить" украинское правительство и установить собственное управление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Как заявил в четверг высокопоставленный представитель министерства обороны США агентству Reuters, именно поэтому одно из трех основных направлений российского наступления направлено на Киев.

"По нашим оценкам, у них есть все намерения фактически обезглавить правительство и установить свой собственный метод управления, что объяснило бы эти ранние шаги", - сказал чиновник на условиях анонимности.

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Топ комментарии

  • Eugen V.
    якщо зайдуть у Київ тот тут їм и ***** прийде, ляжуть суки всі, кияни їх зустрінуть градом з куль та коктейлів молотова, я особито 30 літрів бензину вже злив з авто у каністру, пляшки маю. ***** русні у Києві прийде .....
  • Vitia Ma
    Чому до цього часу не знищене все проросійське політичне кодло?!
  • Sergii Ustim
    Во первых не получится , а во вторых это ничего не изменит, все равно кацапам кирдык...
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