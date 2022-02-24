США считают, что Россия атакует Киев, чтобы сбросить и заменить руководство Украины, - Reuters
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США считают, что вторжение России в Украину направлено на то, чтобы "обезглавить" украинское правительство и установить собственное управление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Как заявил в четверг высокопоставленный представитель министерства обороны США агентству Reuters, именно поэтому одно из трех основных направлений российского наступления направлено на Киев.
"По нашим оценкам, у них есть все намерения фактически обезглавить правительство и установить свой собственный метод управления, что объяснило бы эти ранние шаги", - сказал чиновник на условиях анонимности.