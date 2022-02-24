Просим страны Запада ввести над Украиной бесполетную зону, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский требует введения "бесполетной зоны" над территорией Украины и рассчитывает на помощь Запада в этом.

Этот вопрос он обсудил, в частности, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Исходя из тональности заявления, Зеленский рассчитывает на успешное одобрение этого решения. "Пакет дополнительных жестких санкций в отношении РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эмманюэлем Макроном", – написал он в твиттере.

Зеленский особо отметил два элемента санкционного пакета, на которые он рассчитывает.

"Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора", - сообщил президент.

Читайте также: Россия для мирового сообщества превращается в аналог так называемой "ДНР". Это – полная изоляция, - Зеленский