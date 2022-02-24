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Просим страны Запада ввести над Украиной бесполетную зону, - Зеленский

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Просим страны Запада ввести над Украиной бесполетную зону, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский требует введения "бесполетной зоны" над территорией Украины и рассчитывает на помощь Запада в этом.

Этот вопрос он обсудил, в частности, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Исходя из тональности заявления, Зеленский рассчитывает на успешное одобрение этого решения. "Пакет дополнительных жестких санкций в отношении РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эмманюэлем Макроном", – написал он в твиттере.

Зеленский особо отметил два элемента санкционного пакета, на которые он рассчитывает.

"Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора", - сообщил президент.

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Топ комментарии

  • multissstar .
    ,они обязаны это сделать, срочно! Без неба у кацапни шансов нет
  • Віктор Степаненко
    Під час виборів часто чув " Хоть поржем " . Сьогодні вдень по місту жодного ржання не чув .
  • Anastasiya А.
    Люди!!! У нас война, насрать , кто за кого голосовал и кому кто нравится. Я тоже против Зеленского, но сейчас война и он - мой президент, который совсем неплохо выполняет его обязанности, в этой ситуации.
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