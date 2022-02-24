Попытка прорыва российских оккупантов в районе Пищевика на Донбассе провалилась, - штаб ООС
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По состоянию на 18:00 со стороны вооруженных сил РФ продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Попытка прорыва россиян в районе Пищевика провалилась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника".
Населённый пункт Счастье находится под контролем наших защитников.
Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам".