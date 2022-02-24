Попытка прорыва российских оккупантов в районе Пищевика на Донбассе провалилась, - штаб ООС

По состоянию на 18:00 со стороны вооруженных сил РФ продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Попытка прорыва россиян в районе Пищевика провалилась.