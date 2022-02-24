Новости

Оккупанты захватили ЧАЭС

71 232163
Оккупанты захватили ЧАЭС
Российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня", - заявил он в письменном комментарии.

"Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты", - считает Подоляк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупационные силы пытаются захватить ЧАЭС. Это объявление войны всей Европе, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ivan Pidbujpata
    такпіднімайте це питання на всіх дипломатичних рівнях. затикайте всіх фріців жабоїдів і прочіх..отвєтка має бути негайною і від НАТО вцілому
  • Сергей Иванофф
    ЕС не хочет отключать Свифт и закрыть небо! Пусть подумают теперь.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Хрєново але може подохнуть від радіації...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости