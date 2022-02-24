Российские оккупанты захватили аэропорт в Гостомеле, рядом с Киевом
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП, сообщает Цензор.НЕТ.
Подоляк сообщил, что украинские подразделения Вооруженных Сил после ожесточенных боев потеряли контроль над аэропортом "Гостомель".
В 17 часов штаб ВСУ сообщил, что 20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель, ведется бой.
"20 вертолетов Ка-52 и Ми-8 взорвали десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой", - сообщил спикер ВСУ.
Оккупанты начали атаковать Гостомель еще в первой половине дня. Но тогда атака была отбита.
"Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются, максимум живой силы. Все детали впоследствии. Слава Украине!", - говорится в сообщении бригады.