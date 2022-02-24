Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, что на базе областных государственных администраций будут созданы военные администрации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Так существующие областные государственные администрации в рамках режима военного положения будут превращены в военные администрации.
"Только что президент Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций. То есть сопротивление, отпор будет нарастать, логистические решения, все необходимые, будут приняты, президент Зеленский активно работает на всю систему обороны нашей страны", - сказал он на брифинге в четверг вечером.