Будет тяжело, но мы выстоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью! - Залужный

Обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Обращение опубликовано на странице Министерства обороны Украины в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья!

Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут. Спасибо Украинскому Народу за доверие, помощь, молитвы.

​Thanks to all our foreign partners. Но теперь это время для работы, не для discuss.​

Молимся за души погибших собратьев и быстрое выздоровление раненых.

Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!

За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами!"