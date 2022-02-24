Будет тяжело, но мы выстоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью! - Залужный
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Обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Обращение опубликовано на странице Министерства обороны Украины в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья!
Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут. Спасибо Украинскому Народу за доверие, помощь, молитвы.
Thanks to all our foreign partners. Но теперь это время для работы, не для discuss.
Молимся за души погибших собратьев и быстрое выздоровление раненых.
Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!
За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами!"