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Лидеры G7 согласны ввести "сокрушительный" пакет санкций против РФ, - Байден

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Лидеры G7 согласны ввести "сокрушительный" пакет санкций против РФ, - Байден
Президент США Джо Байден по итогам встречи с лидерами G7 в четверг заявил, что союзники готовы ввести "сокрушительный" пакет санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В это утро я провел переговоры со своими коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы согласились внедрить сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", - написал Байден.

Он также выразил поддержку гражданам Украины.

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Топ комментарии

  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Не треба звинувачувати в "зраді", наших єдиних надійних партнерів.
  • Андрей Саган
    да ну? а я думал что можно еще с пару суток подождать,куда ж спешить то?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Будемо дивитись наскільки вони нищівні...Краще дайте більше потрібної ЗСУ зброї...
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