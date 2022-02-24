Лидеры G7 согласны ввести "сокрушительный" пакет санкций против РФ, - Байден

Президент США Джо Байден по итогам встречи с лидерами G7 в четверг заявил, что союзники готовы ввести "сокрушительный" пакет санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В это утро я провел переговоры со своими коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы согласились внедрить сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", - написал Байден.

Он также выразил поддержку гражданам Украины.

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