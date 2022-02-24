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Не существует никакого оправдания действиям Путина против Украины, - заявление G7

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Не существует никакого оправдания действиям Путина против Украины, - заявление G7
Лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) подтвердили намерение ввести серьезные экономические и финансовые санкции против Российской Федерации.

Об этом говорится в их заявлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы как "Большая семерка" продвигаем серьезные и скоординированные экономические и финансовые санкции. Мы призываем всех партнеров и членов международного сообщества осудить эту атаку самым решительным образом, выступить бок о бок с Украиной и выразить свою позицию против этого вопиющего нарушения фундаментальных принципов международного мира и безопасности", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что этот кризис представляет серьезную угрозу международному порядку, основанному на правилах, а его влияние ощущается далеко за пределами Европы.

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"Не существует никакого оправдания для изменения международно признанных границ с помощью силы. Это фундаментально изменило Евроатлантическую ситуацию безопасности. Президент Путин вновь вернул войну на европейский континент. Он поставил себя на неправильную страницу истории", - сказано в заявлении.

"Мы настроены поддерживать мир, стабильность и международное право. Мы объединены в нашей поддержке народа Украины и ее демократически избранного правительства. В это темное время наши мысли с народом Украины. Мы готовы поддержать гуманитарной помощью с целью облегчения страданий, в том числе беженцев и перемещенных лиц вследствие российской агрессии", - сказано в заявлении.

Лидеры G7 заявляют, что шокированы и осуждают широкомасштабную военную агрессию России против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, направленную частично с белорусской земли.

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Топ комментарии

  • Игорь Д
    А. Невзоров - Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого « военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.
    Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
    Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
    P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ТАК НАЗВІТЬ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ-ПУЙЛО ВБИВЦЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ...
  • Игокович
    Опять заявления. Раздуплировайтесь санкциями а не звездежем.
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