Вооруженные стрелковым оружием теробороновцы заставили отступить врага в Сумской области
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В сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.
Об этом пишет в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"В сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится!" – написала она.
Маляр обратилась к украинцам с призывом уничтожать врага.
"Одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага – это непоправимые потери противника. Сплотимся! Каждый минус врага – наш плюс!" – написала она.