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Вооруженные стрелковым оружием теробороновцы заставили отступить врага в Сумской области

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Вооруженные стрелковым оружием теробороновцы заставили отступить врага в Сумской области
В сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"В сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится!" – написала она.

Маляр обратилась к украинцам с призывом уничтожать врага.

"Одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага – это непоправимые потери противника. Сплотимся! Каждый минус врага – наш плюс!" – написала она.

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Топ комментарии

  • Шимус
    держатся им первыми принимать удар пришлось но не подкачали там русня обсралась теперь будут их лагеря кошмарить
  • Иллария Соняшникова
    Дякуємо і молимось за захисників !
  • Алексей Ткаченко 3f083562
    я з сум...тишина такая...даже ветер не шумит....сидим з кумом...суки *** пройдут...СЛАВА УКРАIНI.....
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