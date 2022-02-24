Вооруженные стрелковым оружием теробороновцы заставили отступить врага в Сумской области

В сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"В сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится!" – написала она.

Маляр обратилась к украинцам с призывом уничтожать врага.

"Одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага – это непоправимые потери противника. Сплотимся! Каждый минус врага – наш плюс!" – написала она.

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