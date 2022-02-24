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Командование ООС: Поднимайтесь, становитесь в строй и уничтожайте врага повсюду, где бы он ни находился

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Командование ООС: Поднимайтесь, становитесь в строй и уничтожайте врага повсюду, где бы он ни находился
Командование Операции объединенных сил призывает украинцев оказывать ожесточенное сопротивление врагу.

Соответствующий призыв был опубликован на странице командования ООС в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим его буквально.

Боевые собратья!

Командование Объединенных сил обращается ко всем патриотам, кому не безразлична судьба нашей Украины. Только вместе мы сможем спасти наше государство от коварного русского агрессора. И сегодняшний день - доказательство всему миру, как нужно защищать свою Украину!

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В дальнейшем нам вместе нужно создать такие условия, чтобы у оккупантов горела земля под ногами, чтобы враг чувствовал себя как в аду.

Поднимайтесь, становитесь в строй и уничтожайте врага, повсюду, где бы он ни находился. Каждый уничтоженный оккупант, каждая уничтоженная единица вражеской техники – это шаг к нашей Победе.

Слава Украине!

Вместе к Победе!

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ЦЕ ВСЯ УКРАЇНА...
  • Патриот Планеты
    Ребята! Оккупанты уязвимые! Вся их надежда только на то, что мы такие же покорные как их кацапское стадо, что мы испугаемся, когда они зайдут в город, что мы не будем огрызаться. Запомните! Они приходят в города, которых они абсолютно не знают. Они слепые котята. Та даже пара местных охотников с двустволками может их заставить обосраться. Особенно, ночью. Особенно, в первые дни, когда они ещё не успели закрепиться. Все люди должны включаться. Швырять в них даже камни, коктейли Молотова. Вы же знаете, как это все делать!
  • Андрей Саган
    говорят наши парни герои на острове Змеином перестали выходить на связь... кацапы два крейсера подняли против них потому что не могли выбить из острова. Слава Героям! 300 спартанцев по украински!
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