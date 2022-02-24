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Остров Змеиный захвачен оккупантами, - Госпогранслужба

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Остров Змеиный захвачен оккупантами, - Госпогранслужба
Российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. Кроме того, связь с находящимися на острове пограничниками и воинами ВСУ, потеряна. По имеющейся информации остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.

Напомним, враг сегодня неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону.

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Топ комментарии

  • Андрей Саган
    300 украинских спартанцев!!! Мужики с большой буквы!!! Гордость страны!!!
  • Vlad Hof
    Ну после того как козломордые спокойно прошли с Крыма через КПП было понятно, что на юге у нас оборона никакая. От слова вообще нулевая
  • Valter Valter
    Слава нашим защитника державшиеся против кацапской орды столько времени на голом камне. А нам будет позор если мы не удержим города и леса.
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