Остров Змеиный захвачен оккупантами, - Госпогранслужба
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Российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. Кроме того, связь с находящимися на острове пограничниками и воинами ВСУ, потеряна. По имеющейся информации остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.
Напомним, враг сегодня неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону.