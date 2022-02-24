Основной целью армии РФ является блокировка Киева, создание сухопутного коридора в оккупированный Крым и Приднестровье, – Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Оперативная информация о российском вторжении от Генерального штаба ВСУ по состоянию на 20:00 24 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"По состоянию на 20:00 24 февраля противник продолжает ведение полномасштабной агрессии против Украины. В настоящее время из 90 БТГр на территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на Слобожанском, Сиверском, Таврическом направлениях.

С разрешения еще одного "братского народа" из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома ЛУНИНЕЦ.

Уже понятен коварный план русских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР.

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Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 русских солдат на аэродроме ГОСТОМЕЛЬ.

Еще одна цель захватчика - нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары.

На подступах к ХЕРСОНУ ведутся бои. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении НИКОЛАЕВА. Нанесены два ракетных удара по Буялику.

Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции по отражению вооруженной агрессии.

Механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Победа-Глухов. Колонна русских оккупантов остановлена. 1 ОТБр продолжает бой на окраине ЧЕРНИГОВА.

На слободском направлении ведется оборона по рубежу ДОВЖАНКА, ДВОРЕЧНАЯ, АРТЕМИВКА, КОТУЗИВКА, ХАРЬКОВ, ДЕРГАЧИ, ДОВЖИК, МУРАХА, АХТЫРКА, СУММЫ.

У противника очень низкое моральное состояние. Красноречивый пример – оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян.

Военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанту резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, отдает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.