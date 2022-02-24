В России разбился самолет с экипажем, который вез "особо ценное имущество"
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Минобороны России в четверг вечером сообщило о падении Ан-26 в Воронежской области. Экипаж самолета погиб.
Причиной крушения самолета Ан-26 Вооруженных сил России в Воронежской области стал отказ техники, сообщает РБК, информацию которого приводит Цензор.НЕТ.
Цель рейса не уточнялась, в Минобороны РФ лишь отметили, что самолет перевозил "особо ценное имущество".
Разрушений на земле из-за крушения транспортника нет. Для того чтобы установить точные причины аварии, к месту происшествия направили комиссию ВКС России.
Вооруженные силы Украины сбили в четверг не менее шести российских самолетов, атаковавших наше государство.