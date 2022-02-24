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В России разбился самолет с экипажем, который вез "особо ценное имущество"

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Минобороны России в четверг вечером сообщило о падении Ан-26 в Воронежской области. Экипаж самолета погиб.

Причиной крушения самолета Ан-26 Вооруженных сил России в Воронежской области стал отказ техники, сообщает РБК, информацию которого приводит Цензор.НЕТ.

Цель рейса не уточнялась, в Минобороны РФ лишь отметили, что самолет перевозил "особо ценное имущество".

Разрушений на земле из-за крушения транспортника нет. Для того чтобы установить точные причины аварии, к месту происшествия направили комиссию ВКС России.

Вооруженные силы Украины сбили в четверг не менее шести российских самолетов, атаковавших наше государство.

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Топ комментарии

  • Имярек
    У фразі "цінне лайно" помилка...
  • Volodymyr Makar
    Екіпажу бажаю гарного настрою!
  • молодой рабочий
    биоматериал ***** везли..
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