Новости

Защитники Украины освободили аэропорт Гостомеля

101 753248
Защитники Украины освободили аэропорт Гостомеля
Аэропорт Гостомеля отбит у оккупантов.

Об этом сообщил в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Гостомель! Первая большая победа! Час назад наши десантники на вертолетах отработали аэродром "Гостомель" "Нурсами". После чего высадились и зачистили аэродром от врага", - написал он.

Читайте также: "Мы делаем свою работу, как надо. Думаю, еще кто-то получит, я извиняюсь, п##ды", - украинские военные. ВИДЕО

Геращенко добавил, что российские десантники "разбежались по близлежащим лесам и полям".

Информацию подтвердил советник главы ОП Алексей Арестович.

Защитники Украины освободили аэропорт Гостомеля 01
Защитники Украины освободили аэропорт Гостомеля 02

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • botoks
    налдо изловить крыс
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
  • Андрей Саган
    Слава нашим воинам!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости