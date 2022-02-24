Защитники Украины освободили аэропорт Гостомеля
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Аэропорт Гостомеля отбит у оккупантов.
Об этом сообщил в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Гостомель! Первая большая победа! Час назад наши десантники на вертолетах отработали аэродром "Гостомель" "Нурсами". После чего высадились и зачистили аэродром от врага", - написал он.
Геращенко добавил, что российские десантники "разбежались по близлежащим лесам и полям".
Информацию подтвердил советник главы ОП Алексей Арестович.