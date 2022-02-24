"Энергосистема работает в нормальном режиме. Ничего выключать не нужно!", - СБУ о российском фейке в соцсетях

В СБУ опровергли очередной фейк российской пропаганды по подключению энергосети Украины к европейской системе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Враг распространяет в соцсетях слухи о том, что сегодня нужно выключить все электроприборы и до нуля снизить потребление в домах. Вроде бы, через подключение нашей энергосети к европейской системе.

Это – попытка нанести удар по украинской энергосистеме. "Укрэнерго" (ТЭГ) уже официально опровергло эту информацию и заявило – энергосистема работает в нормальном режиме. Ничего выключать не нужно!", - говорится в сообщении.

Читайте также: Частные ТЭС компенсировали дефицит электричества в энергосистеме из-за сбоев в работе АЭС, - "Укрэнерго"