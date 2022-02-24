Зять Путина, сыновья Иванова, Фрадкова, Сечина: Британия и США ввели санкции против родственников властей России

Минфин США объявил о введении санкций против "близких к Путину семей".

Об этом говорится в заявлении американского Минфина, сообщает Цензор.НЕТ

Под санкции попали сыновья экс-министра обороны Сергея Иванова и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, а также сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван.

Министерство объясняет, что сын Иванова попал под санкции из-за того, что США считают его отца "ближайшим союзником Путина", а также потому, что Иванов-старший работал главой администрации президента, вице-премьером и министром обороны.

Иванов-младший занимает должности главы "Алроса" и члена совета директоров "Газпромбанка".

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Сын Николая Патрушева Андрей занимал руководящие должности в компании "Газпром Нефть" и, как отмечает Минфин США, "работал в российском энергетическом секторе". Санкции к нему применены как к человеку, "близкому к лицу, чье имущество или интересы в имуществе заблокированы".

Тем временем под британские санкции попал Кирилл Шамалов, самый молодой российский миллиардер, который ранее был женат на дочери Путина Екатерине.

Кроме него, в санкционном списке британцев:

-Петр Фрадков, председатель Промсвязьбанка, недавно попавший под санкции, и сын бывшего руководителя внешней разведки России (ФСБ). Промсвязьбанк был назначен в феврале 2022 г. и обслуживает 70% государственных контрактов Минобороны России.

-Денис Бортников, заместитель президента крупнейшего российского банка ВТБ. Бортников является сыном Александра Бортникова, главы Федеральной службы безопасности (ФСБ), ответственного за отравление политического активиста Алексея Навального в августе 2020 года запрещенным химическим веществом группы "Новичок".

-Юрий Слюсарь, директор Объединенной авиастроительной корпорации, крупного производителя самолетов для российских военных;

-Елена Александровна Георгиева, председатель правления государственного оборонного конгломерата "Новикомбанк".

Тим часом під британські санкції потрапив Кирило Шамалов, наймолодший російський мільярдер, який раніше був одружений з дочкою Путіна Катериною.

Крім нього у санкційному списку британців:

-Петро Фрадков, голова Промсвязьбанку, який нещодавно потрапив під санкції, та син колишнього керівника зовнішньої розвідки Росії (ФСБ). Промсвязьбанк був призначений у лютому 2022 року і обслуговує 70% державних контрактів Міноборони Росії.

-Денис Бортніков, заступник президента найбільшого російського банку ВТБ. Бортніков є сином Олександра Бортнікова, голови Федеральної служби безпеки (ФСБ), відповідального за отруєння політичного активіста Олексія Навального в серпні 2020 року забороненою хімічною речовиною угруповання "Новічок".

-Юрій Слюсар, директор Об'єднаної авіабудівної корпорації, великого виробника літаків для російських військових;

-Олена Олександрівна Георгієва, голова правління державного оборонного конгломерату "Новікомбанк".

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