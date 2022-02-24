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Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут уехать из Украины, - глава Львовской таможни Меньшиков

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Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут уехать из Украины, - глава Львовской таможни Меньшиков
В связи с военным состоянием мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, являющихся гражданами Украины, не будут выпускать за пределы государства.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской таможни Даниил Меньшиков, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с военным положением, мужчины – граждане Украины, в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства. Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу!" – написал он.

Корреспондент "ТСН" сообщает, что мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже перестали выпускать на территорию Польши. Пограничники объясняют, что сейчас возможность пересечь государственную границу ограничена.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут уехать из Украины, - глава Львовской таможни Меньшиков 01

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Правильно.
  • Garry Grant
    А нах нам уезжать? Пока я не грохну парочку,допустим магаданцев-жизнь не удалась. Убить кацапа-это богоугодное дело
  • Серж Рача
    Пам'ятаємо : «російську армію, бояться тільки російські призовники»
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