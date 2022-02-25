Новости

Зеленский призвал лидеров стран ЕС отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом

8 72637
Зеленский призвал лидеров стран ЕС отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Призвал лидеров ЕС – участников чрезвычайного заседания Европейского совета стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора. В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше.

Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, избавить его от средств для продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН", - сообщил Зеленский.

Читайте также: Зять Путина, сыновья Иванова, Фрадкова, Сечина: Британия и США ввели санкции против родственников властей России

"Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытых дверей. Мы просили о членстве в НАТО – ответа не услышали. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", - подчеркнул президент.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Повторюсь
    кацапы владеют многими активами в Европе
    к примеру Славнафт в Словакии и АЗС СЛАВНАФТ В СЛОВАКИИ ,
    скупили гостиницы а Карловых Варах , дереписка имеет 30% акций в крупнейшей строительной фирме Штрабаг Австрия и т д
    Их жены и лети роскошно живут в Европе и США. Вот по этим слоям и надо бить в санкциях . ВЫГНАТЬ ИХ В ТЕЧЕНИИ 24 часов и арестовать активы
  • AbOriginal_UA
    Будь последовательным! Дай указание изловить АраХамию, Ермака, Гетманцева и ещё сотню своих подельников-предателей и повесить их на Майдане !
  • Олег Васильевич 44790e6c
    С немцами и жабоедами говорить бесполезно, обосрались☹️
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости