Враг обозначил меня как цель номер 1. Они хотят уничтожить Украину политически, - Зеленский

Враг постарается уничтожить главу государства, чтобы уничтожить Украину политически.

Об этом сказал на очередном брифинге президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся у нас информации враг обозначил меня как цель номер 1, мою семью как цель номер 2. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", - отметил Зеленский.

"Имеем информацию и о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому призываю киевлян быть внимательными, соблюдать правила комендантского часа. Я остаюсь в центральном квартале, вместе со всеми", - сказал президент.

"Знаю, что вбрасывают много фейков, в частности, что я уехал из столицы. Я в Киеве, я остаюсь со своим народом", - заверил президент.