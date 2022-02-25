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Враг обозначил меня как цель номер 1. Они хотят уничтожить Украину политически, - Зеленский

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Враг обозначил меня как цель номер 1. Они хотят уничтожить Украину политически, - Зеленский
Враг постарается уничтожить главу государства, чтобы уничтожить Украину политически.

Об этом сказал на очередном брифинге президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся у нас информации враг обозначил меня как цель номер 1, мою семью как цель номер 2. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", - отметил Зеленский.

"Имеем информацию и о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому призываю киевлян быть внимательными, соблюдать правила комендантского часа. Я остаюсь в центральном квартале, вместе со всеми", - сказал президент.

"Знаю, что вбрасывают много фейков, в частности, что я уехал из столицы. Я в Киеве, я остаюсь со своим народом", - заверил президент.

Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Нагадаю:
    П'ять днів потому, цей поц ВІДМОВИВСЯ ЗБІЛЬШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ АРМІЇ, сказавши, що тоді він "не зможе будувати дороги"!!!
  • Leon Renk bcc9a743
    Підтримаємо Президента!
    Йому важко!
    Здоров'я і Мужності йому!
    Борімося-поборемо!
  • alishop ukraine
    в чем дело, кацап? от правды твой ватный мозг коробит?)
    терпи, и помни - сегодня погибло много хороших парней лишь потому, что твой зеЛох офшорный ржал и унижал военный, крабил ЗСУ в угоду деребану на дорогах - по которым расейские танки идут по Украине..
    ты заметил что ВСЕ дороги, по которым кацапы наступают - отстроенны?
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