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"Я спросил у 27 лидеров Европы, готовы ли они принять Украину в НАТО. Все боятся, не отвечают. А мы не боимся!" - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что страны-члены НАТО не готовы брать в Украину в Альянс

Об этом он сообщил на очередном брифинге, цитируемом Цензор.НЕТ.

Зеленский выразил благодарность странам, которые нам помогают, но подчеркнул, что не видит тех, кто готов воевать за Украину. "Не вижу таких, честно", – отметил Зеленский.

"Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО. Честно, все боятся", – добавил президент.

"Мы слышали из Москвы, что они готовы говорить о нейтральном статусе Украины, я скажу всем партнерам, что сейчас для нас важный момент и спрашиваю, с нами ли они. Они отвечают, что с нами, но нас брать в альянс не готовы. Я спросил 27 лидеров Европы, готовы ли они принять Украину в НАТО. Спросил прямо, все боятся, не отвечают. А мы не боимся!", - заверил Зеленский.

"Мы не боимся говорить о нейтральном статусе, но какие при этом у нас будут гарантии и какие конкретно страны нам их дадут. Разговаривать об окончании этого вторжения страны нужно, но судьба нашего государства зависит от нашей армии, наших героев, нашего народа, вашей мудрости и поддержки всех друзей. Слава Украине!" - завершил речь президент.

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Топ комментарии

  • Павел Северин bc9b18a5
    В Європі на даний момент тільки три країни мають яйця - Великобританія, Польща, Україна.
  • Fransua
    Был уже и нейтральный статус и гаранты с гарантиями в Будапеште
  • Володимир Дмитрович
    Після розгрому російсько-фашистського нашестя потрібно буде думати про інше "нато" без французів, німців, італійців та угорців! ... Щоби не смерділо з найменшого приводу...
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