Зеленский создал Ставку Верховного главнокомандующего
Об этом говорится в указе президента №72/2022, опубликованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 февраля 2022 года "О Ставке Верховного главнокомандующего", согласно статье 8 Закона Украины "Об обороне Украины", утверждаю создать Ставку Верховного главнокомандующего", - говорится в указе.
Возглавляет Ставку Верховного главнокомандующего президент Украины, Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский, координатором Ставки является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Согласно указу, прекращается деятельность Военного кабинета СНБО.
Кабинету Министров Украины, Генштабу ВСУ, Госуправлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест для выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развертывания Ставки.