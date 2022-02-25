Зеленский создал Ставку Верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Ставку Верховного главнокомандующего. Ставку возглавляет глава государства, координатором является секретарь СНБО.

Об этом говорится в указе президента №72/2022, опубликованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 февраля 2022 года "О Ставке Верховного главнокомандующего", согласно статье 8 Закона Украины "Об обороне Украины", утверждаю создать Ставку Верховного главнокомандующего", - говорится в указе.

Возглавляет Ставку Верховного главнокомандующего президент Украины, Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский, координатором Ставки является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Согласно указу, прекращается деятельность Военного кабинета СНБО.

Кабинету Министров Украины, Генштабу ВСУ, Госуправлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест для выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развертывания Ставки.