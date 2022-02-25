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Пробки возле западных границ Украины. ИНФОГРАФИКА

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Пробки возле западных границ Украины. ИНФОГРАФИКА
Мининфраструктуры начало публиковать оперативную информацию о пробках на западных границах страны.

Соответствующую инфографику опубликовал в телеграмме заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ. Это данные на 00:00 25 февраля.

По данным министерства, на трассе М-11 Львов-Шегини пробки в сторону Польши протяжностью 6 км.

На М-10 Львов-Краковец у границы в пробке стоят около 1000 транспортных средств, а в г. Рава-Русская – около 600 транспортных средств.

На дороге Т-14-01 в с.Смольница у границы пробки протяжностью около 10 км, в пункте пропуска Грушев – около 5 км, в с.Угринов – около 6-7 км.

Мининфраструктуры напомнило, что во время военного положения гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины.

Пробки возле западных границ Украины 01

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Знаєто шо радує в цій сттуації ? Не було ще жодного відео де з радістью зустрічають свинособак..ніхто не зустрічає орків з "цвітамі і караваямі" зустрічають лише чергами з автомата
  • Welt Schmerz
    Якщо це жінки та діти, то нехай їдуть.
    А чоловіків від 18 до 60 вже ніхто не випустить.
    ...
    Хоча за підсумками минулої майже доби - взагалі нема сенсу кудись втікати (не рахуючи прифронтової зони).
  • Igor Cherniavskyi
    Нахожусь как раз сейчас на границе, заторов нет. Еду в Украину
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