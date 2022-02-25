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Россияне взяли в кольцо Конотоп, техника идет через Сумскую область на Киев, - ОГА

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Россияне оцепили Конотоп в Сумской области. На территории области установлены вражеские блокпосты.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразило враждебное наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, которая прошла транзитом, направляется на западное направление", - сказал он.

Живицкий добавил, что пока выезд в направлении Киева открыт, но уже стоят блокпосты врагов, через которые они пропускают жителей области.

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Топ комментарии

  • Петро Удеч
    та навіть просто розкрутити гайки і то годиться . Не думаю, що через пару метрів наставлять охорону
  • SS 640592fb
    Біда з Конотопом. Залізницею зможуть доправляти тепер припаси
  • neverlok lok
    зброю населенню 1 000 000 калашів і буде добрий врожай сояшника
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