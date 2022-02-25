Новости • Война

Войска РФ нанесли ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области. Есть погибшие и раненые, - ГПСУ

28 87718
Войска РФ нанесли ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области. Есть погибшие и раненые, - ГПСУ
В 4:25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Ситуация по российскому вторжению. В 4:25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад", что в Запорожской области. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Войска РФ нанесли ракетный удар по пограничному подразделению Приморский Посад в Запорожской области. Есть погибшие и раненые, - ГПСУ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве раздаются взрывы: работают украинские силы ПВО, сбит вражеский летательный аппарат. ВИДЕО (обновлено)

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Pavel B 2f9ec440
    Українські захисники взяли трофей і захопили окупантів в Станиці Луганської.

  • Valter Valter
    Почему до сих пор наши военные остаются в своих частях если все видят что Рашка обстреливает военные обьекты в первую очередь. Всем военным нужно рассредоточиться как можно реже а так же военную технику и боеприпасы рассредоточить в ра3ных местах
  • J Jack 9877a296
    **** - они хуже фашистов. Я спал, мне снятся бомбежки. Просыпаюсь и понимаю что это ******** Калибры летят.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости