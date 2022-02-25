Попадание ВОП войск РФ в многоэтажку в Киеве: трое раненых, есть угроза разрушения дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7-А в Киеве ранены трое человек, один из них в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА в телеграмме.

По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7-А.

"Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом горит, есть угроза разрушения", - сообщили в КГГА.

Как сообщили в ГСЧС, около 04:20 по ул. Кошица, 7А вследствие попадания ВОП (взрывоопасного предмета. – Ред.) в многоэтажный жилой дом (состоящий из двух секций: 1 секция 10-этажная, попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16-этажная, попадания на уровне 8-9 этажей) с последующим горением есть угроза разрушения.

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От ГСЧС привлечен личный состав и 11 ед. техники.











Фото:Геращенко/телеграм