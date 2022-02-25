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Внимание, это не учебная тревога! Зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан, услышав сирены, срочно последовать в укрытие

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Внимание, это не учебная тревога! Зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан, услышав сирены, срочно последовать в укрытие
Внимание, это не учебная тревога! Зафиксирована воздушная угроза! Услышав сирены, немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

Напоминаем, что все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток.

Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие.

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Топ комментарии

  • Banderivka 4f0778a0
    Дякую КМДА затурботу, але до метро мені їхати 20 хвилин, а підвали закриті, сиджу вдома і молюся за хлопців, за сім'ю, за Україну!
  • Микола Мазуренко
    Ніколи не думав, що буду за Зеленського переживати. Тримайся Володя!
  • Aleks_15
    переживай за Украину и семью
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