Мы защищаем наше государство в одиночку. Самые мощные силы мира наблюдают издалека, - Зеленский
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Санкции, введенные Западом, пока не останавливают врага.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифингу, передает Цензор.НЕТ.
"Мы защищаем наше государство в одиночку, как сегодня, так и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории. Только солидарность, только решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Нацгвардия, полиция, разведка, тероборона, все выполняют свои задачи по максимуму", - отметил Зеленский.