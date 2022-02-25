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Мы защищаем наше государство в одиночку. Самые мощные силы мира наблюдают издалека, - Зеленский

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Мы защищаем наше государство в одиночку. Самые мощные силы мира наблюдают издалека, - Зеленский
Санкции, введенные Западом, пока не останавливают врага.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифингу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы защищаем наше государство в одиночку, как сегодня, так и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории. Только солидарность, только решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Нацгвардия, полиция, разведка, тероборона, все выполняют свои задачи по максимуму", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Aleksiey Ykropovich
    Найпотужнійши, нажаль, засцяли. Повірили у пропоганду рашисстів про "вялічіє їх арміі".... сумно але факт!
  • Николай 75107634
    то уже в прошлом !, я не фан зе но я сейчас за него. Вместе мы сила !
    замете он не убежал, я думал что сдрыснет но нет, за это моё уважение ему. да было время потрачено в пустую но что делать, враг атакует нужно быть всем вместе, так победим.
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