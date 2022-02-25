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Внимание! Отбой воздушной тревоги во Львове (обновлено)

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Внимание! Отбой воздушной тревоги во Львове (обновлено)
Во Львове утром в пятницу объявлена ​​воздушная тревога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение Гражданской обороны разместил в Фейсбуке глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

"Львов! Внимание! Воздушная тревога! Внимание! Воздушная тревога! Сохраняйте спокойствие! Слушайте сообщения гражданской защиты на УА:Львов 1 Западный! Действуйте согласно инструкциям!" – сообщил Козицкий.

"Сообщите соседям, лицам с ограниченными возможностями. Сохраняйте спокойствие!" – добавил он.

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Позже Козицкий сообщил об отбое воздушной тревоги.

Внимание! Отбой воздушной тревоги во Львове (обновлено) 01

Внимание! Отбой воздушной тревоги во Львове (обновлено) 02

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Топ комментарии

  • Pavel B 2f9ec440
  • olele
  • vlah
    Н то оно и *****, на то она мразь конченная, что может сотворить любой ужас. Держу кулаки за вас, украинцы. Победа будет за вами!
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