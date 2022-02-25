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Сегодня Россия планирует танковый прорыв в Киев, - Геращенко

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Сегодня Россия планирует танковый прорыв в Киев, - Геращенко
Войска РФ сегодня планируют танковыми колоннами прорваться в Киев.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Самый трудный день будет сегодня. План врага - прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова в Киев.

Российские танки прекрасно горят при попадании наших ПТУРов – Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelin.

Защитники Киева готовы!" - говорится в сообщении.

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  • Joshua Merlin
    Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.СМЕРТЬ РАСЄЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ...
  • Олександр Корнійчук
    Боже збережи мою країну!!! Джавеліни нам в поміч !!!
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