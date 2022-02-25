Сегодня Россия планирует танковый прорыв в Киев, - Геращенко
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Войска РФ сегодня планируют танковыми колоннами прорваться в Киев.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Самый трудный день будет сегодня. План врага - прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова в Киев.
Российские танки прекрасно горят при попадании наших ПТУРов – Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelin.
Защитники Киева готовы!" - говорится в сообщении.