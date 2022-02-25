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Превосходящие силы врага остановлены на рубеже реки Тетерев в Киевской области. Мост разрушен, чтобы перекрыть путь танкам РФ, - Сухопутные войска. ФОТОрепортаж

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В Киевской области взорвали мост через реку Тетерев, чтобы замедлить продвижение техники оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

"Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины ведет боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетеров. Мост через реку разрушен", - говорится в сообщении.

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Превосходящие силы врага остановлены на рубеже реки Тетерев в Киевской области. Мост разрушен, чтобы перекрыть путь танкам РФ, - Сухопутные войска 01
Превосходящие силы врага остановлены на рубеже реки Тетерев в Киевской области. Мост разрушен, чтобы перекрыть путь танкам РФ, - Сухопутные войска 02
Фото: Сухопутные войска/фейсбук

Превосходящие силы врага остановлены на рубеже реки Тетерев в Киевской области. Мост разрушен, чтобы перекрыть путь танкам РФ, - Сухопутные войска 03

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Топ комментарии

  • Николай 75107634
    В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ЛАПОТНИХ ЗАГАРБНИКІВ-ВБИВЦЬ БУДЕ ЗНИЩЕНО
  • Gaston Grey 7584c0a1
    я надеюсь есть рациональное зерно и оно такое. Враг сейчас в глубине Украины. Поддержка и заправка гораздо сложнее, чем у границ. Как ни странно, под Киевом они более уязвимы.
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