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Зеленский - россиянам, вышедшим на митинги: Мы вас видим. Боритесь за нас, боритесь против войны

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Зеленский - россиянам, вышедшим на митинги: Мы вас видим. Боритесь за нас, боритесь против войны
В ряде российских городов на улицы вышли тысячи человек на акцию против войны с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил их за это.

Слова благодарности от президента прозвучали на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

К россиянам он обратился на русском языке.

"Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, Вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Do not come to Ukraine, death expects you there!
  • Vlad Hof
    Война идет только второй день, агрессор рассчитывал на блицкриг а не на затяжные бои, поэтому никаких переговоров не через Макрона с ****** ни через его агентуру. Победа будет за Украиной
  • Muron
    Сухопутні війська ЗС України

    2 хв ·



    На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
    Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
    Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
    Смерть ворогам!

    Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
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