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В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, - ООС

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В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, - ООС
Вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли урон оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли урон оккупантам. В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар. Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили", - говорится в сообщении.

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В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, - ООС 01

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  • Lvbnhj
    Слава нації Смерть москалям
  • Крэйда Гібсон
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    нарешті наші перестали соромитися бити по території Московії

    Necro Mancer


    @666_mancer

    ·
    12 мин



    #Миллерово, Ростовская обл., предположительно, последствия удара "Точкой-У" по аэродрому

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    https://twitter.com/i/status/1497100859582255104
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