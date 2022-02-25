В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, - ООС

Вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли урон оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли урон оккупантам. В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар. Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили", - говорится в сообщении.

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