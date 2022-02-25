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Войска РФ захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и двигаются в центр Киева со стороны Оболони, - Маляр

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Войска РФ захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и двигаются в центр Киева со стороны Оболони, - Маляр
Российские военные захватили автомобили ВСУ.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков.

Они обязательно будут обезврежены", - говорится в сообщении.

"Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную у Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.

В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66.

Кроме того, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины.

Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам", - сообщает штаб ООС.

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Топ комментарии

  • Oleg Smirnov 9524fae4
    Треба нанести удар у відповідь по севастопольській воєнній базі і кримському мосту.
  • Valter Valter
    У нас там что в Киев проходной двор? Станица Луганская лучше дерется и охраняется чем Киев
  • Sophia-Maria Duglass
    ‼️‼️‼️

    ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЙНА
    идёт типично африканский переворот по смене власть , в котором раша поднаторела в Африке

    Хутин хочет убрать легитимную власть в Киеве и поставить свой марионеточный режим
    США ЕС ООН ПАСЕ - проосто наблюдают за убийством демократии в Украине .

    25.02.2022 08:26 В
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