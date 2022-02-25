Войска РФ захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и двигаются в центр Киева со стороны Оболони, - Маляр
Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков.
Они обязательно будут обезврежены", - говорится в сообщении.
"Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную у Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.
В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66.
Кроме того, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины.
Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам", - сообщает штаб ООС.