Во время сигнала "Воздушная тревога" шесть наземных станций метро не будут работать, - КГГА. СПИСОК

Во время сигнала "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что они не безопасны для укрытия и перевозки пассажиров.

"Призываем переместиться в другие укрытия или подземные станции", - сообщили в КГГА.

Также некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений.

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