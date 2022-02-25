Зеленский - Джонсону: Украина нуждается в оборонной поддержке. Требуем действенного противодействия РФ

Украина требует от партнеров ужесточения санкционного давления на РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о ходе обороны Украины. О коварных обстрелах Киева агрессором. Сегодня Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке партнеров. Требуем действенного противодействия РФ. Санкции должны быть еще более усилены", - отметил он.

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