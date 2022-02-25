В Сумской области продолжаются бои за Тростянец. Конотоп отбили
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В Сумской области российские войска предпринимали несколько попыток занять города, но ВСУ отражали атаки, а в Тростянце Сумской области сейчас ведутся бои.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 25 февраля утром сообщил мэр Тростянца Юрий Бова в своем Фейсбуке.
"В Тростянце сейчас идет бой против танков агрессора", – написал он.
По словам мэра, украинские военные отбивают атаку противника. Также слышна интенсивная перестрелка из стрелкового оружия.
Также утром, в четверг, 25 февраля под Черниговом отражен прорыв российских войск.
Также стало известно, что военная техника Российской Федерации уничтожена в городе Конотопе в Сумской области. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихина.