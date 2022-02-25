Украинские военные сбили вражеский самолет у Вознесенского, - полиция
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Фейсбуке.
Отмечается, что правоохранители и военнослужащие производят поисковые работы. Ищут пилота, который катапультировал во время падения сбитого самолета.
"Сегодня, 25 февраля, около 08:30 вблизи села Вознесенское Золотоношского района наши военные сбили вражеский самолет. Пилот успел катапультироваться во время его падения.
Просим местных обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами. Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться до другого города", - говорится в сообщении.
Правоохранители продолжают проводить розыскные мероприятия по установлению местонахождения пилота. Если вы владеете какой-либо информацией или заметите подозрительное лицо по ориентировке, просьба обращаться в полицию по телефону: "102"!