Новости • Война

Цель РФ - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины и лично Зеленского, - Подоляк

21 881138
Цель РФ - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины и лично Зеленского, - Подоляк
Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу в Киеве советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа", - сказал Подоляк.

Говоря об экономической ситуации, Подоляк сказал, что коммерческие банки закрыты, государственный банковский сектор работает.

"Мобильная связь, энергетика, вода, все работает в штатном режиме. Порты все закрыты, авиасообщение закрыто. Наличие топлива – проблема, есть лимиты, дефицит топлива. В магазинах товары есть в достаточных количестве. Аптеки работают. Все критические инфраструктурные объекты взяты под особую охрану", - сказал он.

Также читайте: Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Крэйда Гібсон
    Єтот подоляк просто долбанутое, если считает что Зеленский = Украина. Тупой паяц, прости Господи...
  • Крэйда Гібсон
    А что? Смішно. Вбий коміка розсміши *****
  • Vlad Fedchuk
    Може ще Подоляка за компанію?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости