В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои, - Арестович

Под Киевом идут бои в районе населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Наибольшая опасность сейчас развивается по направлению Дымер-Иванков, это северо-западнее Киева. Там бои сейчас уже идут в районах населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча", - отметил он.

Арестович добавил, что российские войска пытаются наступать.

"Но наши десантные механизированные части выставили надежный заслон, уничтожено несколько вертолетов противника и по меньшей мере одна колонна боевой техники, работали "Джавелины"", - рассказал он.

Арестович также сообщил, что пилота самолета, который сбили в пятницу утром в Киеве, взяли в плен.

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