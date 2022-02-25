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В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои, - Арестович

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Под Киевом идут бои в районе населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Наибольшая опасность сейчас развивается по направлению Дымер-Иванков, это северо-западнее Киева. Там бои сейчас уже идут в районах населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча", - отметил он.

Арестович добавил, что российские войска пытаются наступать.

"Но наши десантные механизированные части выставили надежный заслон, уничтожено несколько вертолетов противника и по меньшей мере одна колонна боевой техники, работали "Джавелины"", - рассказал он.

Арестович также сообщил, что пилота самолета, который сбили в пятницу утром в Киеве, взяли в плен.

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Топ комментарии

  • DonniTheRockStar
    Надо бить на опережение ракетами по скоплению воен. техники в беларуси и россии вблизи наших границ, можно Точками-У, война открытая, уже нечего боятся. Оккупанты будут шокированы и скорее деморализированные после этого.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
  • Pro Bettor
    Дави москальских ******** свиней
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